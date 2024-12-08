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7-я бригада ЦАХАЛа зачищает юг Ливана от оружия "Хизбаллы". Фото, видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 декабря 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 13:00

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

7-я бронетанковая бригада "Саар ми-Голан" (98-я дивизия) продолжает действовать на юге Ливана. За последние дни силами ЦАХАЛа было обнаружено и уничтожено множество оружия боевиков "Хизбаллы" – как в подземных хранилищах, так и в жилых районах.

Судя по маркировке на ящиках с оружием, были найдены ракеты и снаряды российского и иранского производства. Как сообщалось ранее, "Хизбалла" получала оружие и боеприпасы через Сирию.

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