7-я бригада ЦАХАЛа зачищает юг Ливана от оружия "Хизбаллы". Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

7-я бронетанковая бригада "Саар ми-Голан" (98-я дивизия) продолжает действовать на юге Ливана. За последние дни силами ЦАХАЛа было обнаружено и уничтожено множество оружия боевиков "Хизбаллы" – как в подземных хранилищах, так и в жилых районах.

Судя по маркировке на ящиках с оружием, были найдены ракеты и снаряды российского и иранского производства. Как сообщалось ранее, "Хизбалла" получала оружие и боеприпасы через Сирию.