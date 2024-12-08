Сирия после падения режима Асада: эйфория и хаос. Фоторепортаж
время публикации: 08 декабря 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 12:08
Фото: Associated Press
Буквально за одну неделю силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции свергли режим Башара Асада в Сирии.
В ночь на 8 декабря был захвачен Дамаск. До того проасадоские силы сдали Алеппо, Хаму, Хомс, Кунейтру, Дераа, Ас-Суэйду и другие города.
Боевики контролируют государственные учреждения. Закрыты аэропорты. Из тюрем выпущены заключенные. А Сирии царит атмосфера эйфории и хаоса.
Ссылки по теме