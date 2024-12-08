Собор Парижской Богоматери вновь открыт. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Собор Парижской Богоматери был вновь официально открыт вечером в субботу, 7 декабря 2024 года. Более пяти лет, после сильнейшего пожара, велись реставрационные работы.

На церемонии присутствовали президент Франции, лидеры других стран и более 1500 гостей. На открытии председательствовали архиепископ Парижский Лоран Ульрих и президент Эмманюэль Макрон. Среди гостей было 50 глав государств, наследник престола Соединенного Королевства принц Уильям, первая леди США Джилл Байден, избранный президент США Дональд Трамп, богатейший человек планеты Илон Маск и многие другие.

Первая месса после пожара состоялась утром в воскресенье, на ней собрались около 3000 приглашенных гостей.

Полностью для посещения собор открывается вечером 8 декабря.

Собор Парижской Богоматери после пожара 15-16 апреля 2019 года уцелел, хотя и очень сильно пострадал: рухнули кровля и шпиль, сгорели часы на главном фасаде, были повреждены несущие конструкции здания. Однако обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить. Большая часть реликвий спасены. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. Северное розовое окно осталось нетронутым. Каменный сводчатый потолок выдержал, хотя отдельные секции разрушились. Реставрационные работы длились более пяти лет.