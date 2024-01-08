81-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Беверли-Хиллз

Фото: Associated Press

Вечером 7 января в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, состоялась 81-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус". Это первая церемония вручения премии "Золотой глобус" после роспуска Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в 2023 году. Трансляцию вела телекомпания CBS.

Больше всего побед в номинациях одержал фильм "Оппенгеймер" – пять "Золотых глобусов". В том числе в номинациях "Лучший фильм: драма", "Лучшая режиссура", "Лучшая музыка к фильму".

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