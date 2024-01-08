adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.656 ₪ 3.992 ₪
Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
15 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    81-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Беверли-Хиллз

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Associated Press

    Вечером 7 января в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, состоялась 81-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус". Это первая церемония вручения премии "Золотой глобус" после роспуска Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в 2023 году. Трансляцию вела телекомпания CBS.

    Больше всего побед в номинациях одержал фильм "Оппенгеймер" – пять "Золотых глобусов". В том числе в номинациях "Лучший фильм: драма", "Лучшая режиссура", "Лучшая музыка к фильму".

    adv_12 m_ar_1

    ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

    Давайн Джой Рэндольф Марк Руффало Леа Талаби Слева направо: Барри Адельман, Рикки Киршнер, Гленн Вайс, Джо Кой и Хелен Хён раскатывают красную дорожку перед церемонией вручения премии «Золотой глобус» Джулия Шлэпфер Слева направо: Йоргос Лантимос, Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юсеф
    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 8 Января 2024
    Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2023 года. Полный список
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1
    adv_19 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:56 94-й день войны в Израиле. Хронология событий
    12:52 Операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: задержаны 17 подозреваемых
    12:36 "Кому война": арестован мошенник, заработавший десятки тысяч на фиктивной продаже снаряжения
    12:28 ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в Рафахе, трое убитых
    12:17 БАГАЦ потребовал от минфина объяснить, почему при утверждении госбюджета не были представлены разъяснительные документы
    12:11 Bloomberg о хищениях в китайской армии: в ракетах вместо топлива была вода
    12:04 81-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Беверли-Хиллз
    12:02 Бен-Гвир обвинил министра обороны в "фактическом объявлении о прекращении войны"
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom