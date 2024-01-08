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    Культура

    Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2023 года. Полный список

    время публикации: | последнее обновление:
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    Названы обладатели премий
    AP Photo/Chris Pizzello     Жюстин Трие
    AP Photo/Chris Pizzello     Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт
    AP Photo/Chris Pizzello

    Вечером 7 января в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, состоялась 81-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус". Это первая церемония вручения премии "Золотой глобус" после роспуска Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в 2023 году.

    Трансляцию вела телекомпания CBS.

    Больше всего побед в номинациях одержал фильм "Оппенгеймер" – пять "Золотых глобусов".

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    Большего всего номинаций было у "Барби" – девять.

    Введены новые номинации: "Кинематографические и кассовые достижения", "Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении".

    СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

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    Лучший фильм: драма – "Оппенгеймер"

    Лучший фильм: комедия или мюзикл – "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса (Греция)

    Кинематографические и кассовые достижения – "Барби" режиссера Греты Гервиг по сценарию, написанному Гервиг и Ноа Баумбахом.

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    Лучший актер в драматическом фильме – Киллиан Мёрфи – "Оппенгеймер" (за роль Роберта Оппенгеймера)

    Лучшая актриса в драматическом фильме – Лили Гладстон – "Убийцы цветочной луны" (за роль Молли Бёркхарт)

    Лучший актёр в комедии или мюзикле – Пол Джаматти – "Оставленные" (за роль Пола Ханема)

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    Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Эмма Стоун – "Бедные-несчастные" (за роль Беллы Бакстер)

    Лучший актёр второго плана – Роберт Дауни мл. – "Оппенгеймер" (за роль Льюиса Штрауса)

    Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф – "Оставленные" (за роль Мэри Лэмб)

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    Лучшая режиссура – Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"

    Лучший сценарий – Жюстин Трие и Артур Арари – "Анатомия падения"

    Лучшая музыка к фильму – Людвиг Йоранссон – "Оппенгеймер"

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    Лучшая песня – "What Was I Made For?" – "Барби" – музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О"Коннелл

    Лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки (Япония)

    Лучший фильм на иностранном языке – "Анатомия падения" Жюстин Трие (Франция)

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    Лучший телевизионный сериал (драма) – "Наследники" (HBO)

    Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Медведь" (FX / Hulu)

    Лучший мини-сериал или телефильм – "Грызня" (Netflix)

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    Лучший актёр в драматическом телесериале – Киран Калкин – "Наследники" (за роль Романа Роя)

    Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук – "Наследники" (за роль Шивон Рой)

    Лучший актёр в комедийном телесериале, или мюзикле – Джереми Аллен Уайт – "Медведь"

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    Лучшая актриса в комедийном телесериале, или мюзикле – Айо Эдебири – "Медведь"

    Лучший актёр в мини-сериале или телефильме – Стивен Ён – "Грызня"

    Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Эли Вонг – "Грызня"

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    Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Мэттью Макфэдьен – "Наследники", за роль Тома Вамбсганса

    Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Элизабет Дебики – "Корона" (Netflix), за роль принцессы Дианы

    Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Рики Джервэйс – Ricky Gervais: Armageddon (Netflix)

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    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 11 Января 2023
    80-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Лос-Анджелеса
    // https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 Января 2023
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