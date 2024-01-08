Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2023 года. Полный список
Вечером 7 января в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, состоялась 81-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус". Это первая церемония вручения премии "Золотой глобус" после роспуска Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в 2023 году.
Трансляцию вела телекомпания CBS.
Больше всего побед в номинациях одержал фильм "Оппенгеймер" – пять "Золотых глобусов".
Большего всего номинаций было у "Барби" – девять.
Введены новые номинации: "Кинематографические и кассовые достижения", "Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении".
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Лучший фильм: драма – "Оппенгеймер"
Лучший фильм: комедия или мюзикл – "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса (Греция)
Кинематографические и кассовые достижения – "Барби" режиссера Греты Гервиг по сценарию, написанному Гервиг и Ноа Баумбахом.
Лучший актер в драматическом фильме – Киллиан Мёрфи – "Оппенгеймер" (за роль Роберта Оппенгеймера)
Лучшая актриса в драматическом фильме – Лили Гладстон – "Убийцы цветочной луны" (за роль Молли Бёркхарт)
Лучший актёр в комедии или мюзикле – Пол Джаматти – "Оставленные" (за роль Пола Ханема)
Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Эмма Стоун – "Бедные-несчастные" (за роль Беллы Бакстер)
Лучший актёр второго плана – Роберт Дауни мл. – "Оппенгеймер" (за роль Льюиса Штрауса)
Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф – "Оставленные" (за роль Мэри Лэмб)
Лучшая режиссура – Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"
Лучший сценарий – Жюстин Трие и Артур Арари – "Анатомия падения"
Лучшая музыка к фильму – Людвиг Йоранссон – "Оппенгеймер"
Лучшая песня – "What Was I Made For?" – "Барби" – музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О"Коннелл
Лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки (Япония)
Лучший фильм на иностранном языке – "Анатомия падения" Жюстин Трие (Франция)
Лучший телевизионный сериал (драма) – "Наследники" (HBO)
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Медведь" (FX / Hulu)
Лучший мини-сериал или телефильм – "Грызня" (Netflix)
Лучший актёр в драматическом телесериале – Киран Калкин – "Наследники" (за роль Романа Роя)
Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук – "Наследники" (за роль Шивон Рой)
Лучший актёр в комедийном телесериале, или мюзикле – Джереми Аллен Уайт – "Медведь"
Лучшая актриса в комедийном телесериале, или мюзикле – Айо Эдебири – "Медведь"
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме – Стивен Ён – "Грызня"
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Эли Вонг – "Грызня"
Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Мэттью Макфэдьен – "Наследники", за роль Тома Вамбсганса
Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Элизабет Дебики – "Корона" (Netflix), за роль принцессы Дианы
Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Рики Джервэйс – Ricky Gervais: Armageddon (Netflix)
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