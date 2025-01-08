Русский обычай на берегах Сунгари. Фоторепортаж о «моржах» из Харбина
время публикации: 08 января 2025 г., 17:06 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 17:06
Фото: Associated Press/Andy Wong
В Харбине на реке Сунгари прошел фестиваль китайских любителей зимнего плавания. 13-градусный мороз не смог помешать съехавшимся со всей страны «моржам» искупаться в специально оборудованной десятиметровой проруби.
Местные жители утверждают, что о существовании такого вида досуга в Харбине узнали в 70-х годах XX века от православных русских, устраивавших крещенские купания. Вскоре после этого в городе появился клуб зимнего плавания.