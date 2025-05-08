x
08 мая 2025
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2025
|
08 мая 2025
|
последняя новость: 12:34
08 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Певцу Энрике Иглесиасу – 50. Фотогалерея

время публикации: 08 мая 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 11:49

Фото: Associated Press и Flash90

8 мая исполнилось 50 лет Энрике Иглесиасу – популярному испанскому певцу, актеру и продюсеру, сыну певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер.

За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок.

С конца 2001 года состоит в отношениях с бывшей теннисисткой Анной Курниковой. У них трое детей, но формальный брак не зарегистрирован.

Энрике Иглесиас неоднократно выступал в Израиле и подвергался за это критике со стороны части поклонников, не разделяющих его любовь к Израилю.

2012 год
1997 год
2011 год
С Анной Курниковой, 2004 год
2012 год
С певицей Ciara, 2009 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 23 сентября 2023

Знаменитому испанскому певцу Хулио Иглесиасу – 80. Фотогалерея
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 марта 2018

Энрике Иглесиас объявил о концерте в Израиле, став мишенью для критики в Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 19 декабря 2017

TMZ: звезда тенниса Анна Курникова родила двойню от певца Энрике Иглесиаса
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 23 декабря 2015

Концерт Энрике Иглесиаса в Тель-Авиве. Фоторепортаж