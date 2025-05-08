Певцу Энрике Иглесиасу – 50. Фотогалерея
время публикации: 08 мая 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 11:49
Фото: Associated Press и Flash90
8 мая исполнилось 50 лет Энрике Иглесиасу – популярному испанскому певцу, актеру и продюсеру, сыну певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер.
За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок.
С конца 2001 года состоит в отношениях с бывшей теннисисткой Анной Курниковой. У них трое детей, но формальный брак не зарегистрирован.
Энрике Иглесиас неоднократно выступал в Израиле и подвергался за это критике со стороны части поклонников, не разделяющих его любовь к Израилю.
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