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"Черный стиль": гала-вечер со звездами в Нью-Йорке. Фоторепортаж

Звезды
США
Мода
время публикации: 06 мая 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 16:55

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Институт костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 5 мая провел благотворительный гала-вечер, посвященный открытию выставки "Superfine: Tailoring Black Style".

Среди почетных гостей вечера были Мадонна, Шакира, Рианна, Джордж Лукас, Деми Мур, Миранда Керр, Джиджи Хадид, Эдриен Броуди, Cardi B, Серена Уильямс, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Карли Клосс, Киара и многие другие.

Наибольшее внимание фотожурналистов привлекали к себе необычные костюмы певицы Жанель Монэ и рэппера Andre 3000.

Мадонна
Рианна
Шакира
Холли Берри
Andre 3000
Жанель Монэ
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