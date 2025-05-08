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Электростанции, аэропорт, террористические центры: цели атаки ЦАХАЛа в Йемене. Фото, видео

Йемен
Хуситы
время публикации: 08 мая 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 17:57

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал дополнительные фотографии, оперативную графику с изображением целей и видеозаписи операции по уничтожению десятков целей террористического режима хуситов ("Ансар Аллах"), осуществленной ВВС Израиля ранее на этой неделе.

Напомним, в ходе этой операции был выведен из строя международный аэропорт в Сане.

На территории аэропорта был уничтожен терминал, взлетно-посадочные полосы и заправочный терминал самолетов.

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