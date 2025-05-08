Электростанции, аэропорт, террористические центры: цели атаки ЦАХАЛа в Йемене. Фото, видео
время публикации: 08 мая 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 17:57
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал дополнительные фотографии, оперативную графику с изображением целей и видеозаписи операции по уничтожению десятков целей террористического режима хуситов ("Ансар Аллах"), осуществленной ВВС Израиля ранее на этой неделе.
Напомним, в ходе этой операции был выведен из строя международный аэропорт в Сане.
На территории аэропорта был уничтожен терминал, взлетно-посадочные полосы и заправочный терминал самолетов.