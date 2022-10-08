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    Фоторепортажи

    Подрыв Крымского поста. Видео, фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    В субботу, 8 октября, около 06:00, на Крымском мосту через Керченский пролив произошел взрыв, после которого начался пожар; часть автомобильного моста обрушилась. Загорелся железнодорожный состав, перевозивший цистерны с горючим.

    Три человека, по данным СК РФ, погибли.

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    Движение по мосту (и автомобильной, и железнодорожной части) было остановлено. Движение автотранспорта по мосту возобновилось вечером того же дня, но не в полной мере. Позже вечером было объявлено и о возобновлении железнодорожного сообщения по мосту.

    Российская сторона заявляет, что речь идет о теракте, осуществленном украинскими диверсантами.

    Подробности

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