Пожар вызвал частичное обрушение Крымского моста через Керченский пролив

В субботу, 8 октября, около 06:00, на Крымском мосту через Керченский пролив загорелся грузовой поезд, часть автомобильного моста обрушилась. Движение по мосту (и автомобильной, и железнодорожной части) приостановлено. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ подтвердила: "Утро на Крымском мосту. Горят цистерны с горючим. Также разрушена часть дорожного полотна".

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК),

"на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова". По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы; арка над сухопутной частью моста не повреждена.

Пророссийский анонимный телеграм-канал "Военный осведомитель" сообщает, что разрушено, как минимум, три пролета автомобильного моста.

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Председатель парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил, что "повреждения не носят тяжелого характера" и обвинил в пожаре "украинских вандалов".

На видео, которые распространяются в сети, видно, что пожар охватил железнодорожную часть моста, также серьезно повреждена автодорога.

Через Керченский пролив готовятся запустить паромную переправу, которая действовала до строительства Крымского моста.

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Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы, напоминает ВВС.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.

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Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.