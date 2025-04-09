Израильские специалисты в зоне землетрясения в Таиланде. Фото, видео
время публикации: 09 апреля 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 11:30
Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Группа специалистов Армии обороны Израиля и министерства обороны завершила работу в Таиланде, где оказывала помощь после землетрясения.
Эта группа состояла из офицеров по работе с гражданским населением и инженеров Национального спасательного подразделения Управления тылом. Их работа в Таиланде координировалась с отделом международных связей ЦАХАЛа ("Тевель").
Израильские специалисты использовали передовые технологические средства и работали в зоне разрушений, чтобы помочь найти оказавшихся под руинами, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.