Актрисе Кристен Стюарт, сыгравшей главную героиню "Сумерек" – 35. Фотогалерея

Фото: Associated Press

9 апреля исполнилось 35 лет Кристен Стюарт – американской актрисе, которая прославилась совсем юной, благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки". Скандалы и сплетни вокруг ее имени порой несколько затмевали ее актерские успехи.

Она родилась в Лос-Анджелесе (Калифорния) в семье кинематографистов, и первую роль в кино сыграла в восьмилетнем возрасте в диснеевском фильме "Сын русалки". Затем последовали съемки вместе со знаменитыми актерами Джоди Фостер в триллере "Комнате страха" и Шэрон Стоун в триллере "Дьявольский особняк". Потом было еще несколько заметных ролей. И с 2007 года Кристен стала сниматься в серии фильмов "Сумерки", эта вампирская киносага сделала ее всемирно известной. А история ее сложных личных взаимоотношений с исполнителем главной мужской роли Робертом Паттинсоном (к тому времени сделавшему себе имя благодаря роли Седрика Диггори в "Гарри Потттере") стала одной из самых обсуждаемых в "желтых" СМИ на многие годы.

В общей сложности за более чем четвертьвековую карьеру Кристен Стюарт сыграла около 60 киноролей. Она снималась в фильмах "Однажды в Голливуде", "Добро пожаловать к Райли", "Светская жизнь", "Ангелы Чарли", "Спенсер", "Зонтаг" и др. Она была удостоена множества кинопремий и номинировалась на "Оскар".

Называет себя бисексуалкой. Состоит в браке со сценаристкой Дилан Майер.