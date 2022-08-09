Отчет ЦАХАЛа о результатах операции "На заре" в Газе. Фото, видео

Во вторник, 9 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила краткий отчет об итогах антитеррористической операции "На заре" ("עלות השחר"), которая проводилась в секторе Газы 5-7 августа 2022 года. Отчет содержит как известную, так и новую информацию.

ЦАХАЛ заявляет, что армия действовала ​​против палестинской террористической организации "Исламский джихад" с целью вернуть мир и безопасность Государству Израиль и предотвратить прямые угрозы жителям приграничных с сектором Газы районов. В ходе операции был нанесен существенный удар по "Исламскому джихаду", заявляют военные.

Операция была начата на фоне угроз со стороны "Исламского джихада" о нанесении ударов по целям около границы сектора Газы в случае, если власти Израиля не освободят задержанного в Дженине шейха Басама ас-Саади, одного из лидеров "Исламского джихада".

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В первый день операции был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе. В ЦАХАЛе подчеркивают, что ликвидация этих "генералов" террористов позволила предотвратить серию терактов, которые планировал "Исламский джихад".

ЦАХАЛ заявляет также о ликвидации в ходе операции трех полевых командиров и еще семи боевиков "Исламского джихада" (отметим, что информация и имена полностью совпадают со сведениями, ранее опубликованными "Исламским джихадом"; других имен ЦАХАЛ не называет).

ЦАХАЛ атаковал в Газе более 200 целей: мастерские по производству вооружений, склады, пусковые установки, расчеты ракетчиков, минометчиков и др. В частности, уничтожены 45 пусковых ракетных установок, 17 наблюдательных пунктов, восемь блокпостов, восемь складов оружия, восемь мастерских по производству оружия, три морских базы и туннель террористов в районе Рафаха. При этом акцент был сделан на ударах по объектам, которые создавали ракеты.

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В ходе операции была продемонстрирована высокая эффективность системы ПРО "Железный купол": до 97% при отражении ракетных ударов по населенным пунктам. Отмечается рост эффективности этой системы ПРО: 86% – во время операции "Облачный столп" (2012), 89% – во время операции "Нерушимая скала" (2014), 94% – во время операции "Черный пояс" (2019). По непонятной причине операции "Страж стен" (2021) не упомянута (отметим, что официальных данных об эффективности "Железного купола" тогда не публиковалось, но в целом отмечалось, что она была ниже ожидаемой в условиях массированных ракетных обстрелов, которые осуществлял ХАМАС).

По уточненным данным, 5-7 августа террористами "Исламского джихада" из сектора Газы были выпущены 1175 ракет. Около 200 из них упали на территории сектора Газы. Жертвами этих ошибочных запусков ракет террористами стали семь детей (в Джабалии и Эль-Бурейдже) и другие мирные граждане.

Боевики "Исламского джихада" не смогли нанести серьезный ущерб Израилю, хотя и выпустили по израильской территории более тысячи ракет, причем ракетные удары из Газы наносились не только по южным, но и по центральным районам. Жертв не было, несколько израильтян получили легкие осколочные ранения, десятки получили легкие травмы по пути в убежища.

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Минздрав Газы заявляет о 45 убитых (в их числе 15 несовершеннолетних и четыре женщины) и примерно 360 раненых в результате действий ЦАХАЛа. Судя по сообщениям ЦАХАЛа и "Исламского джихада", по меньшей мере 12 из 45 убитых были генералами, командирами и боевиками "Исламского джихада". Пока нет однозначных данных по поводу того, кем были остальные 33 человека, погибших на территории Газы. Но ЦАХАЛ подчеркивает, что многие из этих людей стали жертвами ошибочных обстрелов со стороны "Исламского джихада".

Наземной операции в Газе ЦАХАЛ на этот раз не проводил, ограничившись ударами с воздуха и применением артиллерии и танковых орудий.

Террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующая сектора Газы с 2007 года, на этот раз не присоединилась к боевым действиям и содействовала достижению соглашения о прекращении огня (так было и в 2019 году, когда ЦАХАЛ проводил операцию "Черный пояс" против "Исламского джихада" в Газе). Напомним, что в мае 2021 года, во время проведения операции "Страж стен", ХАМАС противостоял ЦАХАЛу и осуществил рекордное число обстрелов центральных районов Израиля.

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Во время операции "На заре" в Газе ЦАХАЛ, пограничная полиция и спецслужбы продолжали действовать в Иудее и Самарии. Были задержаны десятки активистов "Исламского джихада", в том числе ключевые фигуры, руководившие действиями боевиков. Израиль проигнорировал угрозы "Исламского джихада", сохранив за собой инициативу и свободу действий.

Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Выскажите ваше мнение

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