Силы ЦАХАЛа в буферной зоне Сирии. Фото, видео
время публикации: 09 декабря 2024 г., 14:14 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 14:15
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 474-ю бригаду "А-Голан" и 810-ю бригаду "А-Хермон", заняли позиции на израильско-сирийской границе, чтобы не допустить прорывов со стороны Сирии после падения режима Башара Асада.
Израильские военные дислоцированы в буферной зоне вдоль всей границы.
Кроме того, 8 декабря бойцы спецназа "Шальдаг" поднялись на сирийскую вершину горы Хермон и контролируют ситуацию в этом районе.