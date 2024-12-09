Силы ЦАХАЛа в буферной зоне Сирии. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 474-ю бригаду "А-Голан" и 810-ю бригаду "А-Хермон", заняли позиции на израильско-сирийской границе, чтобы не допустить прорывов со стороны Сирии после падения режима Башара Асада.

Израильские военные дислоцированы в буферной зоне вдоль всей границы.

Кроме того, 8 декабря бойцы спецназа "Шальдаг" поднялись на сирийскую вершину горы Хермон и контролируют ситуацию в этом районе.