Актрисе Джуди Денч, "боссу Бонда" и обладательнице "Оскара" – 90. Фотогалерея

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9 декабря исполнилось 90 лет знаменитой британской актрисе Джуди Денч, обладательнице премии "Оскар" за роль королевы Елизаветы I в фильме "Влюблённый Шекспир". При этом наибольшую известность ей принесла роль М – босса Джеймса Бонда, "агента 007".

Она родилась в Англии, в семье врача, служившего в театре. В итоге и она, и ее старший брат стали актерами.

Дебют Джуди Денч на профессиональной сцене состоялся в 1957 году в лондонском театре Old Vic в роли Офелии в "Гамлете". В 1960 году на сцене театра Олд Вик Денч сыграла Джульетту Капулетти в спектакле "Ромео и Джульетта" в постановке Франко Дзеффирелли. В 1961 году она поступила в Королевский Шекспировский театр.

За 55 лет кинокарьеры Джуди Денч сыграла почти в 50 фильмах.

Была замужем за актером Майклом Уильямсом (в 2001-м он умер от рака). Вырастила дочь, которая тоже стала актрисой.