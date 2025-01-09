ЦАХАЛ продолжает зачистку и создание буферной зоны на юго-западе Сирии. Фото/видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 474-й бригады "А-Голан" (210-я дивизия ЦАХАЛа) продолжают действовать на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны.

Цель операции: розыск, конфискация и ликвидация вооружений и боеприпасов, которые могли бы попасть в руки враждебных Израилю сил.

На одном из постов израильские военные обнаружили бронетранспортер с большим количеством оружия, противотанковыми ракетами и взрывными устройствами.