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ЦАХАЛ продолжает зачистку и создание буферной зоны на юго-западе Сирии. Фото/видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 09 января 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 12:09

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 474-й бригады "А-Голан" (210-я дивизия ЦАХАЛа) продолжают действовать на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны.

Цель операции: розыск, конфискация и ликвидация вооружений и боеприпасов, которые могли бы попасть в руки враждебных Израилю сил.

На одном из постов израильские военные обнаружили бронетранспортер с большим количеством оружия, противотанковыми ракетами и взрывными устройствами.

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