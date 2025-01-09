ЦАХАЛ продолжает зачистку и создание буферной зоны на юго-западе Сирии. Фото/видео
время публикации: 09 января 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 12:09
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 474-й бригады "А-Голан" (210-я дивизия ЦАХАЛа) продолжают действовать на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны.
Цель операции: розыск, конфискация и ликвидация вооружений и боеприпасов, которые могли бы попасть в руки враждебных Израилю сил.
На одном из постов израильские военные обнаружили бронетранспортер с большим количеством оружия, противотанковыми ракетами и взрывными устройствами.