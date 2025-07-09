Учения ЦАХАЛа на Голанах. Фоторепортаж
время публикации: 09 июля 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 12:09
Фото: Flash90
На этой неделе на севере Израиля, в районе Голанских высот, проходили учения ЦАХАЛа.
В частности, 9-я бригада "Одед" находилась на учениях в районе горы Авиталь.
Также состоялись учения подразделения "Пэре", действующего в составе 210-й территориальной дивизии "А-Башан" на Голанах. Это резервисты спецназа, основной задачей которых является оперативное реагирование на угрозы.