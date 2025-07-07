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В Памплоне начался фестиваль, прославленный Хемингуэем. Фоторепортаж

Животные
время публикации: 07 июля 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 12:06

Фото: AP Photo/Miguel Oses

В столице испанской Наваррры Памплоне 6 июля отметили первый день фестиваля Святого Фермина – фиесты, прославленной Эрнстом Хемингуэем в повести «И восходит солнце». Около 4000 отчаянных энтузиастов, по традиции одетых в белые одежды с красным шарфом и поясом приняли участие в забеге с шестью разъяренными быками по каменистым улочкам Памплоны.

Длина дистанции составляет всего 846 метров, и забег длится не более четырех наполненных адреналином минут. Однако риск пострадать реален – причем не только от рогов или копыт быков, но и в свалках, устраиваемых спотыкающимися участниками. Самый смертоносный забег состоялся 13 июля 1980 года, когда погибли четыре человека. А последний летальный исход был зафиксирован в 2009 году.

Однако фестиваль Святого Фермина – это не только забеги с быками. Это еще и ночи, полные чрезмерного количества алкоголя, и дни, когда проводится коррида. Традиция боя быков в Испании постепенно искореняется. Поэтому в Памплону прибыло и множество борцов за права животных, требующих положить конец убийству животных, превращенному в ритуал.

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