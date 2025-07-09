ЦАХАЛ продолжает зачистку южного Ливана от укреплений "Хизбаллы". Фото, видео
время публикации: 09 июля 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 13:02
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 91-й дивизии продолжают действовать в районе израильско-ливанской границы и на юге Ливана, уничтожая инфраструктуру террористической организации "Хизбалла".
В районе хребта Джабль-Балат бойцы 300-й бригады "Барам" обнаружили и уничтожили комплекс с огневыми позициями и складами оружия.
Бойцы 9-й бригады "Одед" в труднодоступной местности нашли и ликвидировали оружие "Хизбаллы", в том числе многоствольную пусковую установку, крупнокалиберный пулемет и десятки мин. Также была уничтожена подземная инфраструктура террористов.