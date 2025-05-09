Военный парад в Москве 9 мая 2025 года. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Москве состоялся военный парад, приуроченный к 80-й годовщине победы СССР в войне против нацистской Германии 1941-1945 годов.

На параде, помимо президента РФ Владимира Путина, присутствовали лидеры десятков иностранных государств.

Помимо российских военных в параде участвовали военнослужащие армий Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, а также Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Мьянмы и др.

По официальным данным, было задействовано около 130 единиц техники (в том числе впервые были представлены беспилотники, включая "шахеды" – в российской версии "Герань"). По Красной площади прошли тысячи военнослужащих, в том числе те, кто принимали участие в войне против Украины, развязанной режимом Путина 24 февраля 2022 года и продолжающейся до сих пор.

Отметим, что число участников юбилейного парада и количество техники, в нем задейстованной, было большим, чем в 2023-2024 году, но меньшим, что в 2021-м (до войны).