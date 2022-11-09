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    Фоторепортажи

    Выставка Israel Defense 2022: главная тема – беспилотники. Фоторепортаж

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    Фото: Александр Ханин

    В тель-авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" проходит выставка Israel Defense 2022. Основной темой стали беспилотные летательные аппараты. Представлена продукция компаний, известных на рынке БПЛА.

    Отметим, что, помимо прочими, докладчиками обсуждался и вопрос противостояния иранским беспилотникам-камикадзе, применяем в настоящее время российской армией против Украины.

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