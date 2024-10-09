Кинорежиссеру Гильермо дель Торо, лауреату трех "Оскаров" – 60. Фотогалерея

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9 октября исполнилось 60 лет знаменитому мексиканскому кинорежиссеру, продюсеру и сценаристу Гильермо дель Торо Гомесу. Воспитывался бабушкой – ультраконсервативной католичкой. Учился в Институте наук. Увлекался классическими фильмами ужасов и книгами Говарда Лавкрафта. В настоящее время живет в Лос-Анджелесе.

Первые собственные фильмы начал создавать еще подростком. Дель Торо около десяти лет был гримёром. В начале 1980-х создал свою компанию по производству спецэффектов "Некропия". Одновременно он занимался продюсированием и был режиссёром мексиканских телепрограмм.

Первого успеха дель Торо добился, получив девять наград мексиканской киноакадемии за дебютный полнометражный фильм "Хронос" (1993). Во многом благодаря этому успеху Дель Торо создал свой первый голливудский фильм – "Мутанты" (1997) и по возвращении в Мехико основывал продюсерскую компанию "Текила Ганг".

Потом были кинокартины "Хребет дьявола" (2001), Блэйд 2 (2002), "Хеллбой" (2004, 2008), Лабиринт фавна (2006 – первые номинации на "Оскар"). На сегодняшний день у дель Торо три "Оскара" – за "Лучшую режиссёрскую работу" и "Лучший фильм", полученные в 2017 году за картину "Форма воды", и "Лучший мультфильм" – за "Пиноккио" 2022 года.

Дель Торо чаще всего работает в жанрах ужасов, мистики и фэнтези, его фильмы славятся гротескными образами фантастических существ. В общей сложности как режиссер он снял 18 фильмов, мультфильмов и сериалов. Продюсировал более 20 киноработ. Написал десятки киносценариев. Он сценарист всех трех фильмов "Хоббит" по произведению Толкина.