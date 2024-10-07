Годовщина трагедии 7/10, первый год войны "Железные мечи". Фоторепортаж

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7 октября 2024 года. Прошел год после трагедии 7/10. Прошел год после начала войны "Железные мечи". Война в Газе и Ливане продолжается. Многие заложники остаются в плену у террористов.

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на октябрь 2024 года 101 заложник находится в плену у ХАМАСа в Газе: 97 заложников с 7 октября 2023 года и 4 заложника с 2014 года. Многие из них погибли, и их тела удерживают террористы. Освобождены/спасены/найдены мертвыми 154 человека. В Израиле около 1700 погибших 7 октября 2023 года и в последующие дни войны. Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

В ходе войны были ликвидированы многие лидеры террора, обезглавлены ХАМАС и "Хизбалла". В войне против Израиля участвуют Иран и его прокси-силы не только в Газе и Ливане, но также в Сирии, Ираке, Йемене. ЦАХАЛу приходится проводить постоянные "зачистки" в Иудее и Самарии.

Война продолжается и выходит на новый уровень в Ливане. Мир опасается большой войны на Ближнем Востоке – полномасштабного противостояния Ирана и Израиля.