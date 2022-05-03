"Гаарец": Политическое и военное руководство Израиля обсуждает расширение помощи Украине

В последние дни в правительстве Израиля и командовании ЦАХАЛа проводятся обсуждения по поводу вопроса о расширении израильской военной помощи Украине.

Журналисты газеты "Гаарец" Янив Кобович и Йонатан Лис сообщают со ссылкой на участвующий в этих обсуждениях источник, что консультации проводятся в связи давлением со стороны США и стран Европы, ожидающих от Израиля не только декларативной, но и реальной помощи Украине.

"Гаарец" пишет, что в ближайшие дни будет созвано еще одно совещание, на котором будет решаться вопрос, что именно Израиль может поставить Украине. При этом еще один политический источник, на который ссылаются журналисты, подчеркивает, что в любом случае речь не идет наступательных вооружениях или о продвинутых противоракетных системах.

Согласно оценке издания, объем помощи останется очень ограниченным и после его расширения. Между "Железным куполом", который поставляться не будет, и бронежилетами, которые уже поставляются, есть достаточно широкий перечень оборонительных средств, которые могут быть поставлены Украине без того, чтобы порвать отношения с Россией.

Напомним, что с начала вторжения российских войск в Украину Израиль отказывался поставлять Киеву какую-либо оборонную продукцию. 20 апреля, после почти двух месяцев военных действий, министр обороны Израиля Бени Ганц разрешил поставить Украине каски и бронежилеты для спасательных служб и гражданских организаций. Также в Украине действовал израильский полевой госпиталь. При этом существует множество частных проектов, в рамках которых израильтяне оказывают помощь Украине.