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NEWSru.co.il :: Пресса8 мая 2022 г., 10:09

WSJ: Саудовская Аравия инвестирует средства в Израиль – при посредничестве Кушнера

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WSJ: Саудовская Аравия инвестирует средства в Израиль – при посредничестве Кушнера

Как сообщает издание The Wall Street Journal, созданный Джаредом Кушнером частный фонд Affinity Partners инвестирует миллионы саудовских средств в израильские стартапы. Общий капитал фонда составляет три миллиарда долларов, два миллиарда – из государственного Суверенного фонда королевства.

Издание подчеркивает: это первый известный пример готовности Саудовской Аравии инвестировать средства в израильскую экономику – несмотря на то, что между государствами нет дипломатических отношений. WSJ выражает надежду, что экономические связи будут содействовать и нормализации отношений.


Кушнер – зять и советник бывшего президента США Дональда Трампа. Он сыграл ключевую роль в нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Он не скрывает, что углубление нормализации – главная цель созданного им фонда.

При этом он отказывается говорить, каким израильским компаниям будут выделены средства и в каком размере. Не комментирует он и заявления, что такие инвестиции требуют личного одобрения наследника престола королевства принца Мухаммада бин Салмана, с которым его связывают дружеские отношения.

Отметим: согласно публикациям СМИ, Саудовская Аравия и Израиль развивают как стратегические, так и экономические отношения. Однако, согласно официальной позиции королевства, нормализация невозможна без урегулирования с палестинцами.

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