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NEWSru.co.il :: Пресса10 апреля 2022 г., 09:35

Израиль в панике. Обзор арабских СМИ

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Израиль в панике. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что Украина готовится к тяжелой битве на востоке. Об это президент Владимир Зеленский заявил посетившему Киев канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру. Зеленский также встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, тот обещал оказать Украине существенную военную помощь. Джонсон обвинил лично президента России Владимира Путина в совершении военных преступлений.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" передает, что в Израиле развернута подстрекательская кампания против заместителя мэра Назарета Самира ас-Саади, который выразил соболезнования своим близким, чей сын Ахмад был убит оккупантами в Дженине, отдав жизнь за веру. От министров юстиции и внутренней безопасности Израиля требуют арестовать вице-мэра.


Бейрутская газета "Аль-Ахбар" утверждает, что "тель-авивская операция" вызвала в Израиле панику. "Поселенцам" предписали оставаться в домах, что стало отражением потери чувства безопасности. Палестинцам с легкостью удается проникать в сердце израильских городов, а меры сдерживания и наказания, которые в прошлом оказывались эффективными, не работают.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бин Заид провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом. Политики обменялись поздравлениями в связи с началом священного месяца Рамадан, а также обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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