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NEWSru.co.il :: Пресса10 января 2022 г., 09:27

Миллионы израильтян переболеют "Омикроном". Обзор арабских СМИ

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Миллионы израильтян переболеют "Омикроном". Обзор арабских СМИ

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает об аресте в Газе агента израильских спецслужб, Он подозревается в причастности к операции по ликвидации инженера ХАМАСа Фади аль-Батша, убитого четыре года назад в Малайзии. Эта информация была получена в ходе допроса от самого арестованного. Цитируемые эксперты говорят о достижении национального масштаба.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о хаосе, царившем на первом заседании иракского парламента нового созыва. Коалиция шиитских фракций, оспаривающих результаты голосования, сформировала единый список, чтобы получить возможность назначить премьера. Депутаты переизбрали Мухаммада аль-Халюуси спикером на новый срок, старейший депутат, ведший заседание, был госпитализирован.


Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявившего, что в нынешнюю волну заболевания коронавирусом переболеют 40% израильтян. Заболеваемость стремительно растет, при этом точные проверки теперь делают только гражданам старше 60 лет. Места, где делают тесты, не справляются с нагрузкой, что приводит к огромным очередям.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет о совместных военно-морских учениях США и Египта, которые проходят в Красном море с участием египетского фрегата и двух американских эсминцев. Как подчеркнуло военное командование, учения – свидетельство укрепления связей двух дружественных государств.

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