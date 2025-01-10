Bloomberg: Аркадий Волож нанял охрану после того, как Путин пожелал ему "здоровья"

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож в 2023 году нанял охрану, после того как президент РФ Владимир Путин публично пожелал ему "здоровья". Об этом пишет Bloomberg в большом материале, посвященном Воложу (материал цитирует "Медуза").

Предприниматель, напоминает издание, в августе 2023 года впервые высказался по поводу вторжения России в Украину. Он назвал его "варварским" и заявил, что он "в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы". "Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", – сказал тогда Волож.

Через месяц Путин прокомментировал слова Воложа. "Дай бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле, он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране", – сказал российский президент.

Всего за две недели до этого Путин назвал "талантливым человеком" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе. На этом фоне Волож, пишет Bloomberg, после слов Путина почувствовал себя "некомфортно" и вскоре после этого впервые в жизни нанял себе охрану.

После начала полномасштабной российско-украинской войны он попал под санкции Евросоюза – по версии европейских чиновников, "Яндекс" был прямо вовлечен в военную пропаганду.

После антивоенных заявлений Воложа санкции с него сняли. В 2024 году "Яндекс" был разделен на две компании – российскую, перешедшую под фактический контроль государства, и зарубежную. Зарубежная компания сменила название на Nebius, Волож стал ее руководителем.