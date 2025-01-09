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Пресса

FT: Маск добивается отставки премьер-министра Великобритании

время публикации: 09 января 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 13:54
FT: Маск добивается отставки премьер-министра Великобритании
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Как пишет издание Financial Times, предприниматель Илон Маск, ближайший соратник избранного президентом США Дональда Трампа, проверяет возможность смещения со своего поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Информированные источники сообщили, что Маск проводит со своими союзниками консультации по этому вопросу, не ограничиваясь постами в социальных сетях, обвиняющими Стармера в провале расследований сексуализированного насилия в отношении подростков со стороны банд мигрантов в годы, когда нынешний премьер был главой Королевской прокурорской службы.

"Он уверен, что западная цивилизация находится под угрозой", – сказал изданию один из источников.

Миллиардер рассчитывает добиться смещения Стармера с помощью радикальных правых партий, в первую очередь "Партии Реформ". Однако он считает, что у главы этой партии Найджела Фараджа нет необходимых для лидерства качеств.

Отстранить Стармера от власти Маск рассчитывает еще до следующих выборов, надеясь лишить правительства парламентского большинства или вызвав кризис среди Лейбористов. Среди премьеров, уходивших в отставку посреди каденции были, к примеру, Тони Блэр и Борис Джонсон.

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