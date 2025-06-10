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Бен Каспит: Нетаниягу лично утверждал оборонные сделки с Катаром

Оборонка
Катар
время публикации: 10 июня 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 11:28
Бен Каспит: Нетаниягу лично утверждал оборонные сделки с Катаром
Kobi Gideon/GPO

Журналист портала Walla Бен Каспит сообщает, что в период, предшествовавший резне 7 октября 2023 года, ведущие оборонные израильские компании заключили ряд сделок на поставку вооружений Катару.

Речь идет о многомиллионных сделках, в которых участвовали Израильская авиационная промышленность, концерны "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот".

При этом все разрешения на сделки подписывались не только отделом экспорта в министерстве обороны, но и лично министром обороны, министром иностранных дел и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

После 7 октября большая часть сделок была отменена.

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