Зеленский назвал Путина подражателем Гитлера. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" приводит выступление президента Украины Владимира Зеленского в День победы Девятого мая. Он заявил, что российский президент Владимир Путин подражает Гитлеру, совершая такие же преступления и руководствуясь той же философией. "Он обречен. Он проклят миллионами наших предков, чьему убийце он подражает. Он потеряет все", - сказал Зеленский.

Панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадида" пишет, что 10 мая представитель Евросоюза Энрике Мора проведет в Тегеране переговоры по ядерной тематике с главой иранской делегации в Вене Али Багери-Кани. Миссия призвана вывести из тупика переговоры по иранской ядерной тематике, Мора выступает в качестве посредника между Ираном и США.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что сирийские беженцы не будут депортированы на родину – несмотря на рост антисирийских настроений. С начала гражданской войны в 2011 году Турция приняла около 3,6 сирийцев. Несколько дней назад глава оппозиции Кемаль Кылычдароглу сообщил, что после победы на выборах вышлет их домой.

Саудовская газета "Оказ" считает, что одна из наиболее влиятельных фигур в жизни Ливана, бывший премьер-министр Саад аль-Харири, окончательно ушел с политической арены. Аль-Харири не смог показать себя лидером, способным вывести страну из кризиса. Причиной этого стал отказ от политики, проводимой его отцом, неспособность найти общий язык с другими.