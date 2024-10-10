Иранский сайт PressTV: в Израиле задержан автор "отчета" об ущербе военным базам после удара Ирана

9 октября проживающий в Израиле ультралевый активист Андрей Хржановский сообщил в своем X-блоге: "Сегодня меня избили, похитили, завязали мне глаза и отвезли на военную базу израильские оккупационные силы вместе с четырьмя другими журналистами. Двое из нас были задержаны на 11 часов без предъявления обвинений, мой телефон был конфискован (украден), и один из нас все еще находится под стражей". Он пообещал вскоре изложить "всю историю".

Вскоре после этого, ссылаясь на Хржановского, основатель сайта The Grayzone Макс Блюменталь в своем Х-блоге написал: "Я только что узнал, что Джереми Лоффредо (сотрудник Grayzone) был среди журналистов, арестованных израильскими военными, и все еще находится в тюрьме. Его телефон конфискован".

Вскоре после этого иранский сайт PressTV заявил, что в Израиле были задержаны журналисты, которые выясняли, какой ущерб был причинен израильским военным базам в результате иранского ракетного удара 1 октября 2024 года. В публикации отмечается, что ранее Лоффредо публиковал свой "отчет" об ущербе израильским военным объектам.

О задержании журналистов в Израиле также пишет сайт middleeastmonitor.com.

The Grayzone – американское крайне левое интернет-издание. Имеет проблемы с фактчекингом и политической предвзятостью. Издание было уличено в распространении конспирологии, фальшивых новостей а также, сочувственным освещением авторитарных режимов. В частности, этот сайт распространял пророссийскую пропаганду во время вторжения армии РФ в Украину. Издание было основано американским журналистом и сотрудником RT, Максом Блюменталем, в 2015 году.