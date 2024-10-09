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WSJ: Синуар отдал приказ возобновить теракты-самоубийства в Израиле

время публикации: 09 октября 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 08:42
WSJ: Синуар отдал приказ возобновить теракты-самоубийства в Израиле
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что главарь ХАМАСа Яхья Синуар, на фоне ликвидации ключевых руководителей ХАМАСа и "Хизбаллы" ушедший в глубокое подполье, отправил старшему оперативнику ХАМАСа приказ возобновить теракты-самоубийства в Израиле.

По информации издания, это произошло за несколько дней до сорвавшегося теракта в Тель-Авиве, когда в результате нештатного срабатывания взрывного устройства террорист-самоубийца взорвался вскоре после того, как вышел из такси, и до того, как он сумел добраться до людного места.

Позднее ХАМАС взял на себя ответственность за этот теракт и опубликовал предсмертное видеообращение смертника Джафара Саеда Муны: "Это благословение, что мои кости превратятся в шрапнель, которая разорвет на куски сионистов-узурпаторов".

Отметим, что накануне поступило сообщение, что Яхья Синуар, хранивший молчание в течение нескольких недель из опасения ликвидации, связался через своего приближенного с Катаром, интересуясь гарантиями личной безопасности.

"Мако" сообщает, что на связь Синуар вышел не лично, а через представителя группировки, поддерживающего контакты с Катаром. При этом просьба Синуара была передана не в форме ультиматума для продолжения переговоров, а в форме вопроса. Издание пишет, что лидер ХАМАСа пытается оценить степень угрозы для своей жизни и прощупать почву для дальнейших переговоров.

Мако" пишет, что Синуар нарушил длительное молчание под давлением Катара, который выдвинул ультиматум лидерам террористической организации. Во-первых, Катар заявил, что не будет участвовать в восстановлении сектора Газы после войны, если ХАМАС не возобновит переговоры по заложникам. Отказ Катара от участия в восстановлении сектора может существенно ослабить поддержку ХАМАСа среди населения.

Во-вторых, Катар пригрозил арестовать или заморозить банковские счета лидеров ХАМАСа, находящихся в Дохе.

Военный обозреватель "Мако" Нир Дабури отмечает, что на вопрос о гарантиях личной безопасности Катар достаточно резко ответил Синуару, что сейчас надо печься не о своей безопасности, а о ходе переговоров с Израилем по заложникам. По мнению автора статьи, использование Катаром финансовых рычагов давления на ХАМАС может стать поворотным моментом в переговорном процессе.

Пресса
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