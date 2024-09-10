Группа исследователей во главе с британско-израильским юристом Тревором Асерсоном опубликовала отчет, свидетельствующий, что в ходе войны между Израилем и ХАМАСом корпорация BBC систематически нарушает собственные этические правила, призванные обеспечить непредвзятость освещения.

Исследование проводилось на протяжении четырех месяцев, его предметом стали теле- и радиотрансляции, публикации на сайтах и социальных сетях. К работе были привлечены 20 юристов и 20 специалистов по информационным технологиям. С помощью искусственного интеллекта был проанализирован объем информации в 9000000 слов, опубликованных BBC.

"Полученные результаты выявляют вызывающую крайнее беспокойство картину тенденциозности, многочисленные случаи нарушений собственных редакционных правил, призванных обеспечить непредвзятость и представить истинную картину", – утверждается в отчете.

В общей сложности, зафиксировано по меньшей 1553 случая нарушения правил. Согласно исследованию, BBC постоянно преуменьшает преступления ХАМАСа, выставляя Израиль милитаристским и агрессивным государством. Так, за исследуемый период палестинская группировка упоминалась 12459 раз, но только в 409 случаях использовался термин "терроризм".

Израиль в четыре раза чаще, чем ХАМАС, обвинялся в военных преступлениях; в 14 раз чаще, чем палестинские террористы, – в геноциде; в шесть раз чаще – в нарушениях международного права. Журналисты преуменьшали масштабы нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Арабская редакция BBC 11 раз выступала в поддержку ХАМАСа.

Британской корпорации, которую с начала войны неоднократно уличали в предвзятости в отношении Израиля, сообщила, что тщательно взвесит отчет. Вместе с тем, пресс-служба BBC отметила проблематичность методологии исследования, усомнившись в способности искусственного интеллекта оценить контекст.