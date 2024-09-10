"Кан": ЮАР затягивает разбирательство в МСС, у нее нет доказательств "израильского геноцида"

Как сообщает новостная редакция "Кан", ЮАР добивается отсрочки даты подачи в Международный суд справедливости в Гааге материалов, которые могут свидетельствовать о совершении Израилем актов геноцида в отношении населения сектора Газы.

Судебное разбирательство продолжается уже девять месяцев. Не позднее 28 октября ЮАР должна передать суду материалы, свидетельствующие против Израиля. Однако, отмечает "Кан", истец ими не располагает и всеми силами пытается затянуть разбирательство в надежде, что они поступят из других источников.

Согласно публикации, министерство иностранных дел направило секретную телеграмму в израильские представительства в США с требованием мобилизовать конгрессменов, губернаторов и еврейские организации для того, чтобы убедить ЮАР отозвать иск.