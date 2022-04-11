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NEWSru.co.il :: Пресса11 апреля 2022 г., 09:22

ВВП Украины сократился почти вполовину. Обзор арабских СМИ

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ВВП Украины сократился почти вполовину. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" знакомит с оценкой Всемирного банка, согласно которой валовый внутренний продукт Украины сократится в результате российского вторжения на 45%. Это станет результатом закрытия бизнесов, разрушения производственной базы и сокращения экспорта. Российский ВВП сократится на 11%, это станет результатом международных санкций.

Лондонская газета "Аль-Араби аль-Джадид" пишет о влиянии российско-украинской войны на Северную Европу. В Швеции и Финляндии значительно возросла поддержка вступления в NATO, причем речь идет не только об опросах общественного мнения, но и политических решениях руководства этих традиционно нейтральных стран. Премьер-министр Финляндии Санна Марин обещает вступить в блок уже к июню.

Агентство SANA публикует заявление министерства иностранных дел Сирии в связи с последним израильским авиаударом. Министр Файсал аль-Микдад направил официальную жалобу Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, обвинив Израиль в систематических нарушениях международного права. В ней утверждается, что бездействие мирового сообщества лишь подталкивает агрессора.


Агентство Maan сообщает, что Евросоюз потребовал от Израиля расследовать обстоятельства гибели Гады Ибрагим ас-Сабатин, жительницы деревни Хусан в окрестностях Бейт-Лехема. ЕС выражает соболезнования семье погибшей. Maan утверждает, что после ранения 45-летнюю мать шести детей оставили истекать кровью. "Виновные должны понести наказание", - заявляет ЕС.

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