Израиль простился с жертвами теракта. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 11 апреля

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены похоронам жертв теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

"Исраэль а-Йом": Вооруженное нападение на пограничников в Хевроне, террористка убита





"Едиот Ахронот": Последнее прощание



"> "Маарив": Решение уйти окончательное





"Гаарец": Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон





"Исраэль а-Йом": Вооруженное нападение на пограничников в Хевроне, террористка убита

Вечером в воскресенье, 10 апреля, на одном из пограничных блокпостов в Хевроне, недалеко от Пещеры Праотцев, террористка с ножом напала на пограничников, ранив одного из них. Нападавшая была застрелена.











"Едиот Ахронот": Последнее прощание

В воскресенье, 10 апреля, состоялись похороны троих израильтян, погибших в результате террористического нападения вечером 7 апреля на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

"Маарив": Решение уйти окончательное

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел совещание с главами коалиции и призвал всех приложить услилия к решению коалиционного кризиса. Это было сделано в свете того, что депутат Идит Сильман приняла окончательное решение уйти в оппозицию.

МВД Франции сообщает, что после подсчета 90% бюллетеней в первом туре президентских выборов лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,4% голосов.