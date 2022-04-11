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NEWSru.co.il :: Пресса11 апреля 2022 г., 09:35

Израиль простился с жертвами теракта. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 11 апреля

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Израиль простился с жертвами теракта. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 11 апреля

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены похоронам жертв теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

"Исраэль а-Йом": Вооруженное нападение на пограничников в Хевроне, террористка убита



"Едиот Ахронот": Последнее прощание

"> "Маарив": Решение уйти окончательное



"Гаарец": Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон




"Исраэль а-Йом": Вооруженное нападение на пограничников в Хевроне, террористка убита

Вечером в воскресенье, 10 апреля, на одном из пограничных блокпостов в Хевроне, недалеко от Пещеры Праотцев, террористка с ножом напала на пограничников, ранив одного из них. Нападавшая была застрелена.





"Едиот Ахронот": Последнее прощание

В воскресенье, 10 апреля, состоялись похороны троих израильтян, погибших в результате террористического нападения вечером 7 апреля на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

"Маарив": Решение уйти окончательное

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел совещание с главами коалиции и призвал всех приложить услилия к решению коалиционного кризиса. Это было сделано в свете того, что депутат Идит Сильман приняла окончательное решение уйти в оппозицию.


"Гаарец": Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон



МВД Франции сообщает, что после подсчета 90% бюллетеней в первом туре президентских выборов лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,4% голосов.

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