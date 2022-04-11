Израиль простился с жертвами теракта. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 11 апреля
Первые полосы выпусков израильских газет посвящены похоронам жертв теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
"Исраэль а-Йом": Вооруженное нападение на пограничников в Хевроне, террористка убита
"Едиот Ахронот": Последнее прощание
"> "Маарив": Решение уйти окончательное
"Гаарец": Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон
"Исраэль а-Йом": Вооруженное нападение на пограничников в Хевроне, террористка убита
Вечером в воскресенье, 10 апреля, на одном из пограничных блокпостов в Хевроне, недалеко от Пещеры Праотцев, террористка с ножом напала на пограничников, ранив одного из них. Нападавшая была застрелена.
"Едиот Ахронот": Последнее прощание
В воскресенье, 10 апреля, состоялись похороны троих израильтян, погибших в результате террористического нападения вечером 7 апреля на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
"Маарив": Решение уйти окончательное
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел совещание с главами коалиции и призвал всех приложить услилия к решению коалиционного кризиса. Это было сделано в свете того, что депутат Идит Сильман приняла окончательное решение уйти в оппозицию.
"Гаарец": Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон
МВД Франции сообщает, что после подсчета 90% бюллетеней в первом туре президентских выборов лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,4% голосов.
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