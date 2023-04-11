Washington Post: Египет планировал тайную поставку в Россию до 40 тысяч ракет "Град"

Американское издание The Washington Post продолжает серию публикации, основанных на изучении секретных документов, содержание которых было распространено в феврале-марте этого года через чат-приложение Discord.

Авторы публикации Эван Хилл, Мисси Райн, Сьобхан О'Гради и Сэмюэл Окфорд пишут о планах властей Египта тайно поставить в Россию до 40 тысяч ракет калибром 122 мм. В Египте эти ракеты используют для реактивной системы залпового огня Sakr 45, которая является модификацией советской РСЗО 9К51 "Град" (БМ-21). То есть по сути речь шла о производстве ракет "Град".

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Секретный документ, который цитирует WPost, датирован 17 февраля 2023 года. В нем сказано, что Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси 1 февраля поручил Салах ад-Дину (очевидно, имеется в виду министр по военному производству Египта Мухаммад Салах ад-Дин) обеспечить выпуск до 40 тысяч ракет к РСЗО Sakr 45, а также заняться дополнительным производством артиллерийских снарядов и пороха. Ракеты и снаряды, согласно документу, планировалось тайно переправить в Россию в рамках погашения неких долгов перед РФ. Секретность этих планов объяснялась в документе стремлением Каира избежать "проблем с Западом".

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Представитель МИД Египта Ахмад Абу Зайд заявил редакции WPost, что Каир продолжает придерживаться политики невмешательства в украинский конфликт и призывает Киев и Москву прекратить боевые действия и достичь политического решения путем переговоров.

Американский правительственный чиновник заявил газете, что Вашингтон не располагает информацией о реализации плана поставок ракет и снарядов из Египта в РФ.

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Очевидно, запрос РФ на поставки боеприпасов из Египта связан со "снарядным голодом", который не первый месяц испытывают российские военные на украинском фронте.