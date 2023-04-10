В сеть попало содержание документа "Израиль: пути поставок летального оружия в Украину"
Один из секретных документов, содержание которого цитируется в СМИ и социальных сетях в последнее время озаглавлен так: "Израиль: пути поставок летального оружия в Украину" ("Israel: Pathways to Providing Lethal Aid to Ukraine"). Об этом документе упоминают The New York Times и CNN.
Судя по этому документу, датированному 28 февраля 2023 года, власти Израиля "скорее всего рассмотрят вопрос о предоставлении летального оружия (Украине) в условиях сильного американского давления или ухудшения ситуации в отношениях с Россией". Формат документа: аналитический отчет Пентагона с грифом "совершенно секретно". Анализируются сценарии, при которых Израиль согласится поставлять Украине оружие, а не только гуманитарную помощь. Сценарий начала поставок летального оружия из Израиля в Украину, согласно этому документу, может быть реализован при условии усиления давления на Израиль со стороны США.
В документе ничего не сказано о том, что Израиль намерен поставлять Украине летальное оружие или уже поставляет такое оружие.
Отметим, что многие комментаторы, имеющие отношение к американской оборонной системе и разведывательному сообществу, высказывают сомнения в подлинности документов, содержание которых попало в соцсети. В то же время, CNN приводит мнение некого анонимного "официального представителя США", который говорит, что эти документы "выглядят как настоящие".
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