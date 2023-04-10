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    В мире

    В сеть попало содержание документа "Израиль: пути поставок летального оружия в Украину"

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    В сеть попало содержание документа
    Фото: Шломи Амсалем, GPO

    Один из секретных документов, содержание которого цитируется в СМИ и социальных сетях в последнее время озаглавлен так: "Израиль: пути поставок летального оружия в Украину" ("Israel: Pathways to Providing Lethal Aid to Ukraine"). Об этом документе упоминают The New York Times и CNN.

    Судя по этому документу, датированному 28 февраля 2023 года, власти Израиля "скорее всего рассмотрят вопрос о предоставлении летального оружия (Украине) в условиях сильного американского давления или ухудшения ситуации в отношениях с Россией". Формат документа: аналитический отчет Пентагона с грифом "совершенно секретно". Анализируются сценарии, при которых Израиль согласится поставлять Украине оружие, а не только гуманитарную помощь. Сценарий начала поставок летального оружия из Израиля в Украину, согласно этому документу, может быть реализован при условии усиления давления на Израиль со стороны США.

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    В документе ничего не сказано о том, что Израиль намерен поставлять Украине летальное оружие или уже поставляет такое оружие.

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    Отметим, что многие комментаторы, имеющие отношение к американской оборонной системе и разведывательному сообществу, высказывают сомнения в подлинности документов, содержание которых попало в соцсети. В то же время, CNN приводит мнение некого анонимного "официального представителя США", который говорит, что эти документы "выглядят как настоящие".

    Министерство юстиции США проводит расследование.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 9 Апреля 2023
    The Washington Post: Руководство "Мосада" призывало к протестам против реформ правительства Нетаниягу
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Апреля 2023
    СМИ: более 100 секретных материалов, связанных с нацбезопасностью США, попали в соцсети
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 7 Апреля 2023
    Пентагон расследует обстоятельств утечки секретной информации о помощи армии Украины
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