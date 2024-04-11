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"Едиот Ахронот": Израиль и Индонезия договорились о нормализации отношений

время публикации: 11 апреля 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 07:44
"Едиот Ахронот": Израиль и Индонезия договорились о нормализации отношений
AP

Журналист газеты "Едиот Ахронот" и портала ynet Итамар Айхнер сообщает, что Израиль и Индонезия после трех месяцев тайных переговоров достигли соглашения о нормализации отношений.

Согласно Айхнеру, переговоры проходили при посредничестве руководства Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Индонезия хочет начать процесс присоединения к OECD, что требует согласия всех 38 членов организации, включая Израиль, вступивший в нее полтора десятилетия назад.

В руководстве OECD попросили израильские власти не возражать против вступления Индонезии, однако министр иностранных дел Исраэль Кац ответил отказом, заявив, что Джакарта должна первой продемонстрировать добрую волю по отношению к Израилю. Попытка обойти Каца путем обращения к премьер-министру Биньямину Нетаниягу не увенчалась успехом, глава правительства оставил решение вопроса в руках главы МИД.

Напомним, что переговоры шли на фоне нападок Индонезии на Израиль и ее присоединения к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде.

Итогом переговоров стало направление руководством OECD в министерство иностранных дел Израиля с ведома и согласия Индонезии письма, в котором говорится, что Совет OECD включил установление Индонезией дипломатических отношений со всеми странами-членами организации является обязательным условием для приема в члены OECD. Кроме того, отмена этого условия возможна только с единогласного согласия всех стран-членов OECD.

Крайний срок установления отношений – итоговое голосование о принятии нового члена. Этому голосованию предшествуют 2-3 года технической работы 26 различных комиссий, занимающихся изучением соответствия кандидата требованиям организации, и в этих комиссиях будут представители Израиля.

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