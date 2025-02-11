BBC: адвокат саудовской транс-студентки, покончившей с собой, - сотрудник посольства королевства

Расследование, проведенное международной службой BBC и рассказывающее об обстоятельствах самоубийства саудовской транс-женщины, получившей известность в социальных сетях как Эден Найт, установило, что адвокат, призванный помочь ей получить убежище в США, но убедивший вернуться на родину, был связан с посольством Саудовской Аравии.

Эден, родившаяся мужчиной, в 2019 году прибыла в США по студенческой визе и по стипендии властей королевства. В 2022 году она осознала, что ощущает себя женщиной, стала носить женскую одежду и начала гормональную терапию. О том, что с ней происходит, она рассказывала в социальных сетях.

Как отмечает BBC, и власти, и общество Саудовской Аравии относятся к трансгендерам враждебно. К тому же истекала ее виза. Эден решила получить политическое убежище в США. Один из друзей дал ей контакты частного детектива Майкла Покалико, который обещал помочь ей как получить убежище, так и наладить отношения с семьей.

Детектив убедил ее в Вашингтон, нашел ей жилище, а также познакомил с адвокатом по имени Бадр, который должен был заняться юридической стороной вопроса. Однако достаточно скоро этот адвокат начал убеждать ее прекратить терапию и отказаться от женской одежды.

Эден также рассказала друзьям: юрист убедил ее, что для максимально эффективного получения статуса беженца она должна вернуться в Саудовскую Аравию, что было заведомой ложью. Она последовала этому совету, но, вернувшись в королевство, поняла, что попала в западню.

Она рассказала подписчикам, что родители отобрали у нее документы, а власти потребовали закрыть страницы в соцсетях. Ее заставили прекратить терапию и вновь одеваться в мужскую одежду. Она смогла записать и опубликовать, как родственники угрожают убить ее, если она не перестанет "забивать себе голову". В марте 2023 года Эден покончила с собой.

BBC удалось установить, что речь идет об адвокате Бадре Аломаире, выпускнике Гарвардского университета. Он отказался идти на контакт, но оказалось, что номерные знаки его автомобиля зарегистрирован за посольством Саудовской Аравии. Как установило расследование, он был куратором саудовских студентов со стороны посольства. Так, он помог покинуть США и тем самым избежать суда двум студентам, заподозренным в убийстве.