New York Post: "Хизбалла" и другие террористические группировки использовали помощь от USAID

Американское издание The New York Post обратило внимание на публикацию в блоге Х исполнительного директора Института национальной безопасности и сионистской стратегии "Мисгав" Ашера Фредмана, который 5 февраля сообщил: "Когда в октябре прошлого года я служил в Ливане, мы обнаружили огромные тайники с оружием "Хизбаллы", а также посылки с гуманитарной помощью от USAID (не говоря уже о папках UNICEF). От американского налогоплательщика – "Хизбалле", с любовью".

When I served in Lebanon last October, we found huge Hezbollah weapons caches - together with USAID care packages (not to mention UNICEF folders). From the American taxpayer to Hezbollah, with love.@elonmusk pic.twitter.com/JUJBqGn96x — Asher Fredman אשר פרדמן (@fredman_a) February 5, 2025

Ашер Фредман рассказал The Post, что его подразделение нашло снайперские винтовки, противотанковые ракеты и мины рядом с коробками с надписью "USAID" во время патрулирования в одной из деревень на юге Ливана, где ранее располагались боевики "Хизбаллы".

По словам Фредмана, на посылках от USAID также был логотип Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme, WFP) с текстом на английском и арабском "Дар Соединенных Штатов Америки" и "От американского народа".

В публикации приведены данные аналитического центра NGO Monitor, следящего за деятельностью некоммерческих организаций, согласно которым "Хизбалла" и другие террористические группировки используют помощь Агентства США по международному развитию (USAID). Джеральд Стейнберг, бывший астрофизик и основатель NGO Monitor, заявляет, что американская гуманитарная помощь поступала террористическим группировкам на Ближнем Востоке в течение многих лет, в частности в Ливане, Газе и Йемене. При этом он подчеркивает, что сотрудники USAID были об этом осведомлены.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила редакции The New York Post, что не располагает дополнительной информацией по этому поводу.

Очевидно, что ни "Хизбалла", ни другие террористические группировки на Ближнем Востоке, не являлись официальными прямыми получателями помощи от USAID. Однако они могли контролировать гуманитарные и общественные организации, получавшие такую помощь, а также могли попросту силой забирать то, что приходило по каналам USAID. Подобные случаи многократно фиксировались в секторе Газы и других регионах, управляемых террористами.