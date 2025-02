Американское издание The New York Post обратило внимание на публикацию в блоге Х исполнительного директора Института национальной безопасности и сионистской стратегии "Мисгав" Ашера Фредмана, который 5 февраля сообщил: "Когда в октябре прошлого года я служил в Ливане, мы обнаружили огромные тайники с оружием "Хизбаллы", а также посылки с гуманитарной помощью от USAID (не говоря уже о папках UNICEF). От американского налогоплательщика – "Хизбалле", с любовью".

When I served in Lebanon last October, we found huge Hezbollah weapons caches - together with USAID care packages (not to mention UNICEF folders).

From the American taxpayer to Hezbollah, with love.@elonmusk pic.twitter.com/JUJBqGn96x