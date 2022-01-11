Новые распоряжения минздрава и рекомендации о сокращении карантина. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 11 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены рекомендации о сокращении карантина для зараженных коронавирусом.

"Исраэль а-Йом": Эксперты рекомендовали правительству сократить карантин до семи дней





"Едиот Ахронот": Новые распоряжения по домашним экспресс-тестам: брать мазок и из горла, и из носа





"Маарив": Следователь Хефеца: "На него не оказывалось особое давление"





"Гаарец": Нетаниягу и Ольмерт не согласились на компромисс, рассмотрение иска продолжается





"Исраэль а-Йом": Эксперты рекомендовали правительству сократить карантин до семи дней

Группа по борьбе с эпидемией (ЦАТАМ) рекомендовала правительству сократить продолжительность карантина с десяти до семи дней для тех, у кого болезнь протекает бессимптомно. При этом абсолютное большинство членов ЦАТАМ проголосовали против вакцинации четвертой дозой израильтян младше 60 лет. Отметим, что в понедельник, 10 января, гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла в интервью телеканалу CNBC сказал, что он не уверен в необходимости четвертой дозы, хотя ему и известно, что подобный эксперимент начат в Израиле.











"Едиот Ахронот": Новые распоряжения по домашним экспресс-тестам: брать мазок и из горла, и из носа

Министерство здравоохранения опубликовало новые распоряжения касательно домашних экспресс-тестов на коронавирус, касающиеся привитых и переболевших граждан. Согласно новым рекомендациям, привитые и переболевшие после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус, должны сделать домашний экспресс-тест не только сразу после контакта, но и через 72 часа (трое суток) после контакта (в случае отсутствия симптомов). До проверки они не должны находиться в изоляции.







"Маарив": Следователь Хефеца: "На него не оказывалось особое давление"

Свидетельские показания дал следователь полиции Нир Шварц. Он был первым, кто допрашивал Нира Хефеца, бывшего советника Нетаниягу по связям с прессой. Отвечая на вопросы адвокатов Биньямина Нетаниягу, Шварц признался, что следователи не интересовались вопросом предоставления аналогичных "услуг" другим политикам. Более того, Шварц честно сказал, что в ходе расследования, что термин "исключительное согласие" даже не упоминался в ходе следствия.





"Гаарец": Нетаниягу и Ольмерт не согласились на компромисс, рассмотрение иска продолжается





Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу и бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт отклонили предложение судей прийти к компромиссу в ходе судебного разбирательства по иску, поданному семьей Нетаниягу против Ольмерта. В связи с отказом сторон прийти к компромиссу, суд постановил, что рассмотрение иска будет продолжаться до вынесения судебного вердикта.