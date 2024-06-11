WSJ публикует переписку Синуара: "Чем больше палестинцев погибнет, тем лучше для ХАМАСа"

Американское издание Wall Street Journal получило доступ к личной переписке главаря ХАМАСа в секторе Газы Яхьи Синуара. Она свидетельствует: Израилю противостоит жестокий религиозный фанатик, считающий, что чем больше погибнет мирных палестинцев, тем лучше для ХАМАСа.

"Израиль находится именно там, где нужно нам", – написал он недавно своим представителям, ведущим переговоры с посредниками. Синуар имел в виду рост палестинских потерь и нарастание международного давления на Израиль.

В одном из посланий, отправленных лидерам ХАМАСа в Доху, он напоминает о гибели сотен тысяч людей в ходе войны за независимость Алжира от Франции. "Это были необходимые и оправданные жертвы", – уверен он.

Согласно публикации, на данный момент его цель – добиться долгосрочного прекращения огня, что позволит ХАМАСу заявить о победе. Но с его точки зрения, победой станет и израильская оккупация Газы – тогда Израилю предстоит нелегкая и длительная война против повстанцев. Синуар убежден, что такая победа окажется для Биньямина Нетаниягу хуже поражения.

Любимым методом главаря террористов является насилие. Он прибег к нему и во время переворота в Газе в 2007 году, и при организации массовых манифестаций у забора безопасности. "Мы попадаем в новости, только когда проливается кровь. Нет крови, нет новостей", – заявил он итальянскому журналисту.

В 2021 году ХАМАС и ФАТХ вплотную приблизились к подписанию соглашения. Чтобы этого не допустить, Синуар пошел на эскалацию конфликта с Израилем. Он не остановился и перед ракетным обстрелом Иерусалима. В результате очередной "вспышки" погибли 242 палестинца. В Израиле ошибочно посчитали, что это сдержит ХАМАС.

Однако произошло прямо противоположное: Синуар начал подготовку к 7 октября. Целью нападения стало возвращение палестинского вопроса на глобальную повестку дня и срыв намечающейся нормализации отношений с Саудовской Аравией.

WSJ утверждает, что жестокость и размах насилия в ходе нападения на Израиль удивили и самого главаря террористов – по крайней мере, такую картину рисует его переписка. "Мы потеряли контроль. Этого не должно было произойти. Туда отправились жители", – писал он тогда. Это стало официальной позицией ХАМАСа.

Синуар допустил две стратегические ошибки: он недооценил Израиль и переоценил Иран. Его застала врасплох израильская решимость покончить с группировкой, и он был разочарован тем, что Иран и его сателлиты, несмотря на все их заявления, по сути оставили ХАМАС один на один с Израилем.

По мере продвижения наземной операции ЦАХАЛа становился все более заметен конфликт между ХАМАСом в Газе, выступавшим за продолжение борьбы, и ХАМАСом за границей, который был сторонником урегулирования. "Это возмутительно. Пока бойцы продолжают бой, война не проиграна. Мы можем продолжать месяцами", – писал Синуар.

ЦАХАЛ увяз в секторе – на фоне активизации переговоров. Синуар потребовал от руководства ХАМАСа за рубежом не идти на уступки, а требовать полного прекращения огня. Международное сообщество стало все резче критиковать Израиль за потери среди мирного населения. Нарастали и противоречия в израильском руководстве.

WSJ пишет, что Синуар не исключает возможности поражения и готов стать мучеником за веру. В одном из последних писем он сравнил войну в Газе с битвой при Кербеле, в которой погиб внук пророка Мухаммада Хусейн бин Али. "Мы должны идти по начатому пути, или нас ждет новая Кербела".