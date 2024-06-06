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WSJ: Синуар передал посредникам, что ХАМАС не сложит оружие

время публикации: 06 июня 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 20:46
Яхья Синуар
AP Photo/John Minchillo

В четверг, 6 июня, издание Wall Street Journal написало, что арабскими посредниками получен ответ от лидера ХАМАСа в секторе Газы Яхьи Синуара на "израильское предложение" о сделке, которое было озвучено в конце прошлой недели президентом США Джо Байденом.

По словам посредников, в коротком сообщении, полученном от Яхьи Синуара, говорится, что "ХАМАС не сложит оружие и не утвердит сделку, содержащей такое требование".

Синуар повторил, что ХАМАС согласится на предложение только в том случае, если Израиль возьмет на себя обязательство полностью прекратить боевые действия в секторе Газы.

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