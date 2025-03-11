x
11 марта 2025
|
последняя новость: 18:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 марта 2025
|
11 марта 2025
|
последняя новость: 18:51
11 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

12 канал ИТВ: пострадавший в Црифине солдат возмущен трактовкой наезда как криминального

ЦАХАЛ
время публикации: 11 марта 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 17:44
12 канал ИТВ: пострадавший в Црифине солдат возмущен трактовкой наезда как криминального
AP Photo/Tsafrir Abayov

Военнослужащий, который пострадал в результате автомобильного теракта на военной базе в Црифине, возмущен склонностью правоохранительных органов трактовать этот инцидент как криминальное происшествие, а не как теракт.

В беседе с журналистами 12 канала ИТВ военнослужащий рассказал, что он внезапно увидел машину, которая летела прямо на него, и следующее, что он помнит – как очнулся в больнице. Солдат подчеркивает, что наезд был преднамеренным.

Напомним, палестинец из Дженина, угнавший в районе Тель-Авива автомобиль, сумел беспрепятственно проехать через въезд на военной базу, несмотря на меры безопасности, в течение длительного времени на машине кружил по территории базы, а затем совершил намеренный наезд на военнослужащего.

Совершив наезд, террорист смог покинуть территорию базы и был задержан в районе Рамле. Суд продлил срок его предварительного ареста на шесть дней.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2025

Расследование теракта в Црифине: угонщик смог беспрепятственно проехать на военную базу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2025

Автомобильный теракт около военной базы "Црифин", травмирован военнослужащий