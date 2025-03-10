"Аль-Араби аль-Джадид" раскрывает подробности переговоров между ХАМАСом и США

Как пишет панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид", ХАМАС предложил Израилю десятилетнее перемирие, которое будет распространено как на сектор Газы, так и на Западный берег. Соглашение, обсуждаемое ХАМАСом с США, предусматривает сохранение статус-кво в Иерусалиме.

Согласно публикации, группировка готова согласиться на "ограничение" своего наступательного потенциала, в том числе ракетного. От Израиля ожидается полный вывод войск из сектора и прекращение военных действий. Будет также осуществлен обмен заложников на палестинских заключенных.

При этом ХАМАС заявил о невозможности полного разоружения даже в случае создания палестинского государства.

Отметим, что американский посредник Адам Белер сообщил израильским СМИ, что ХАМАСу было предложено перемирие сроком от 5 до 10 лет. Согласно плану, после разоружения группировки США и другие страны будут осуществлять контроль за тем, что в секторе Газы не ведется строительство новых туннелей.

В период "удны" будет запрещена любая военная активность ХАМАСа, он также будет исключен из политической жизни. "Я думаю, это было хорошее предложение", – сказал спецпосланник США.