Израильтяне убили журналистку "Аль-Джазиры". Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о гибели в Дженине своего корреспондента на палестинских территориях Ширин Абу Акле. Канал утверждает, что она была убита израильскими солдатами, однако отмечает, что все обстоятельства гибели еще не установлены. Абу Акле работала на телеканале более 20 лет и была узнаваемым и уважаемым сотрудником.

Агентство SANA передает, что "израильские агрессоры" нанесли новый удар по сирийской территории. Атаке подверглись окрестности города Хадер на севере провинции Кунейтра. Удар был нанесен в три часа ночи, нанесен материальный ущерб, пострадавших нет. Агентство напоминает, что 24 апреля израильтяне атаковали окрестности Дамаска, большая часть ракет была перехвачена.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признал: в стране проходят протесты людей, недовольных условиями труда. По его словам, трудящиеся имеют право протестовать, но должны быть бдительными, чтобы не позволить использовать себя в целях врагов Ирана и Исламской революции.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует пресс-секретаря государственного департамента США Неда Прайса, сообщившего, что США по-прежнему считают Корпус стражей Исламской революции террористической организацией. Иран обуславливает подписание ядерных соглашений исключением КСИР из списка террористических организаций, ЕС призывает США принять это условие.