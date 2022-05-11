Политический кризис и отчет госконтролера. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 11 мая

В центре внимания ивритоязычных СМИ политический кризис, предстоящие решения арабских партий и очередной отчет госконтролера.

"Едиот Ахронот": Политический кризис: коалиция зависит от РААМ и Объединенного списка







"Исраэль а-Йом": Отчет госконтролера







"Гаарец": Адвокаты Нетаниягу допросили Шломо Фильбера





"Маарив": Трехлетний ребенок погиб под колесами машины своего дяди





"Едиот Ахронот": Политический кризис: коалиция зависит от РААМ и Объединенного списка







В коалиции и оппозиции готовятся к голосованию по законопроекту о роспуске Кнессета, которое должно состояться 11 мая. Cудьба голосования в предварительном чтении зависит от действий депутатов от партии РААМ, а также от Объединенного списка. Для утверждения законопроекта в предварительном чтении достаточно простого большинства.







"Исраэль а-Йом": Отчет госконтролера

Государственный контролер Матаниягу Энгельман 10 мая опубликовал годовой отчет №72/3. В отчете 26 глав, касающихся разных сфер: реформы, работу министерств и других государственных учреждений. В него включены следующие темы: борьба с отмыванием денег в Израиле; надзор за чистотой выборов в Кнессет 24-го созыва; реализация реформ и сокращение неравенства в дошкольном образовании; борьба с преступностью в сети; уход за малышами и их воспитание в яслях; процесс закрытия уголовных дел полицией и прокуратурой; предотвращение хищений в государственных министерствах и государственных компаниях; безопасность работников в строительной отрасли; расширение корзины медицинских услуг – добавление лекарств и технологий; планирование и управление человеческими ресурсами в МИДе; производство яиц в Израиле – реализация реформы курятников; развитие инфраструктуры в системе образования – строительство новых зданий и расширение старых; обслуживание квартир Амидар; забота государства о престарелых, проживающих в своих домах, и многие другие вопросы.

"Маарив": Трехлетний ребенок погиб под колесами машины своего дяди







На улице Аба Гилель Сильвер в Лоде произошла авария. По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", на месте обнаружен трехлетний мальчик без сознания. Парамедики скорой помощи были вынуждены констатировать смерть мальчика. Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия. Водитель грузовика, который сбил ребенка, был задержан полицией. На допросе водитель заявил, что не видел мальчика. Предполагается, что ребенок попал под колеса грузовика, катаясь на самокате.







"Гаарец": Адвокаты Нетаниягу допросили Шломо Фильбера





10 мая начался его допрос адвокатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В отличие от того, что было в ходе большинства заседаний, экс-премьер находится в зале. В центре внимания остается та самая встреча, в ходе которой, как утверждает прокуратура, тогдашний премьер-министр и министр связи Биньямин Нетаниягу дал распоряжение гендиректору минсвязи Шломо Фильберу, оказать помощь компании "Безек" при слиянии с YES. "Мы покажем, что встреча была совсем не такой как вы рассказывали", - сказал адвокат Бен-Цур Шломо Фильберу.